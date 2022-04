Carabinieri. Controlli negli esercizi commerciali e alla circolazione stradale Il bilancio del servizio organizzato dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo per il 25 aprile

Ancora controlli dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo nel Fortore. Verifiche e posti di blocco predisposti ieri, giorno della Festa della Liberazione, quando i militari hanno controllato 75 veicoli, 85 persone e 27 esercizi pubblici.

In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile congiuntamente ad unità cinofile dei Carabinieri, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato un uomo e un giovane del posto dopo che i due conducenti di veicoli si sono rifiutati di sottoporsi all'alcoltest. Ad entrambi patente di guida ritirata e per uno di loro sequestro amministrativo dell'auto.

Nell’ambito dei controlli agli esercizi pubblici i carabinieri della Stazione di Colle Sannita, supportati dalle unità cinofile di Sarno e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, hanno ispezionato un bar riscontrando violazioni amministrative per omesso aggiornamento delle schede di registrazione del piano di autocontrollo HACCP, per impiego di un dipendente con il “Green Pass” scaduto e per alcune carenze igienico-sanitarie strutturali, elevando sanzioni amministrative per un totale di duemilaquattrocento euro a carico del titolare del locale pubblico e seicento euro a carico del lavoratore che aveva la certificazione verde non più valida, con diffida al gestore del bar di regolarizzare la struttura entro novanta giorni.

Infine, nel corso dei controlli della circolazione stradale sono state elevate ulteriori otto sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per oltre mille euro. E’ stata sequestrata amministrativamente un’automobile che circolava nonostante fosse sottoposta a fermo amministrativo e ritirata una patente per guida contromano, pericolosa condotta che avrebbe potuto cagionare ben più gravi conseguenze.