Siulp, Gennaro Lombardo eletto Segretario generale per il Sannio FOTO Congresso del sindacato della Polizia di Stato con il Segretario nazionale Vincenzo Annunziata

Un momento atteso ormai da oltre due anni quello vissuto questa mattina dal Siulp, il sindacato unitario dei lavoratori della Polizia di Stato che, dopo l'emergenza sanitaria provocata dal Covid, si è riunito in presenza per il congresso provinciale che ha riconfermato Gennaro Lombardo Segretario generale per la provincia di Benevento. Nono congresso che si è svolto nel salone congressi della Camera di Commercio di Benevento ed ha visto la partecipazione di numerosi iscritti allo storico sindacato. Presenti il Segretario nazionale Siulp, Vincenzo Annunziata, il Questore di Benevento Edgardo Giobbi, il Segretario regionale Siulp, Remo Acernese e i Segretari generali di Napoli, Caserta, Salerno ed Avellino.

Al termine degli interventi, durante i quali è stato tracciato un bilancio del sindacato negli ultimi anni e le prospettive per il futuro, Gennaro Lombardo è stato nominato per la seconda volta numero uno provinciale. Questa volta, però, si è confrontato con gli iscritti che gli hanno poi affidato il prestigioso incarico. Lombardo tre anni fa era stato nominato Segretario generale dopo la rinuncia del predecessore. “Il mio primo banco di prova ed è andata bene” ha commentato emozionato Lombardo che ha poi rimarcato: “Mi impegnerà per il personale tutto della Polizia di Stato, per valorizzare il nuovo gruppo del sindacato qui a Benevento”.

Siulp, storico sindacato della Polizia di stato che si batte per il turn over: “La Politica deve svegliarsi, deve stanziare nuovi fondi per i concorsi per ringiovanire la Polizia di Stato in difficoltà ormai da dieci anni dopo il blocco dei concorsi. Oggi si cerca di accelerare ma dieci anni sono tanti. Il Siulp chiede programmazione per i concorsi che pian piano dovranno colmare la mancanza di personale”.

Dal palco dei relatori si sono susseguiti gli interventi a partire dal Segretario nazionale Annunziata: “Siamo finalmente in presenza. Il congresso è un momento di grossa democrazia e siamo qui grazie al lavoro svolto dal Siulp di Benevento”. Anche dal segretario nazionale Vincenzo Annunziata l'appello alla Politica affinchè si colmi l'ormai cronica carenza di personale: “Insieme lanciamo un messaggio alla Politica: la sicurezza è un investimento non un costo da tagliare. Chiediamo nuove assunzione per ridurre l'età media e una nuova logistica”.

Annunziata poi lancia un allarme sulla formazione specifica degli agenti: “Sia finalmente presa in considerazione che la criminalità investe grosse risorse in tecnologie. Cyber reati e truffe che vanno combattute con la formazione specifiche. La politica, attraverso lo stanziamento di fondi specifici deve consentire un aggiornamento professionale continuo per fronteggiare questo tipo di reati e la criminalità che si è aggiornata”. Nuovi strumenti e nuove professionalità, dunque, per garantire sempre più un'adeguata protezione ai cittadini che troppo spesso finiscono nella rete anche di truffatori senza scrupoli”.