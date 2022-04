Gli avvocati ricordano con un fiore Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano La presidente dell'Ordine forense, Pavone: Tramandare a futura memoria ricordo di due uomini giusti

In occasione della giornata dedicata al ricordo di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, uccisi a Napoli 40 anni fa, la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, Stefania Pavone con i consiglieri, gli avvocati Vincenzo Sguera, Angela Abbamondi, Daniela Miracolo, Assunta Ventorino e Giuseppe Cilenti, si è recata nel primo pomeriggio presso la villa comunale di Benevento per deporre un fiore in memoria dei due illustri servitori dello Stato barbaramente assassinati il 27 aprile di 40 anni fa dalle Brigate Rosse in un agguato terroristico.

“E’ nostro dovere come operatori del diritto sempre, anche fuori delle aule di tribunale - ha dichiarato la presidente Pavone - celebrare e tramandare a futura memoria il ricordo di due uomini giusti e generosi che con il loro sacrificio personale hanno reso chiara la distinzione tra il bene ed il male. Due fulgidi esempi di attaccamento al proprio dovere da tenere fermamente scolpiti nella memoria collettiva, a beneficio soprattutto dei più giovani che non hanno vissuto i terribili anni di piombo da cui la nazione e’ riuscita fortunatamente ad uscire facendo perno proprio sulla forza dei valori e delle istituzioni”.