Incendio in un'abitazione a Castelvenere, paura per un'anziana E' accaduto nella notte nel centro della Valle Telesina, la malcapitata trasferita in ospedale

Notte di paura per una pensionata e i suoi familiari a Castelvenere a causa di un incendio divampato nell'abitazione dove viveva la donna che in quel momento si trovava sola in casa. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni residenti della zona che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e l'ambulanza del 118.

Per fortuna prima che le fiamme invadessero l'intero piano terra la pensionata è stata fatta uscire. Necessarie per lei le cure dei sanitari a causa del fumo che aveva respirato. Successivamente l'anziana è stata trasferita in ospedale a Benevento. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che hanno danneggiato anche il primo piano dello stabile ed effettuato un sopralluogo per verificare i danni, sembra ingenti, causati dal fuoco. Tra le cause che hanno scatenato il rogo, non è escluso un problema all'impianto elettrico.