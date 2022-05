Due colpi a distanza di sei giorni, due poliziotti feriti Rapina, furto e lesioni: rito abbreviato per Primo Aniello De Luca, 39 anni, di Benevento

Sarà giudicato con rito abbreviato dal gup Maria Di Carlo, il 15 settembre, Primo Aniello De Luca (avvocato Claudio Fusco), 39 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, chiamato in causa con le accuse di furto, rapina impropria e lesioni, contestate rispetto a due vicende accadute nel 2019. La prima il 4 maggio, quando una tabaccheria al viale Principe di Napoli, della quale era stato forzato l'ingresso, era stata teatro di un furto di gratta e vinci, denaro, tabacchi, ricariche telefoniche e titoli di viaggio per un valore complessivo di 25mila euro. A compiere il colpo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato De Luca, immortalato dalle telecamere.

L'altro episodio a distanza di sei giorni, allorchè era stata rubata, da un locale di via Grimoaldo Re, una matassa di fili elettrici prelevati dagli impianti. In quella occasione l'autore dell'incursione era stato sorpreso da due poliziotti che aveva spintonato violentemente, facendone cadere uno, e contro i quali aveva lanciato una tenaglia di ferro, dandosi poi alla fuga. Per entrambi gli agenti lesioni giudicate guaribili al massimo in tre giorni. Due storie per le quali l'allora 36enne era stato sottoposto ad un fermo adottato sul pericolo di fuga, ravvisato nella prenotazione e nel successivo acquisto, qualche giorno prima, di un biglietto aereo per l'Inghilterra.

De Luca aveva spiegato di averlo comprato per far visita al fratello e trovare un lavoro, e di averlo fatto solo di andata perchè a quello di ritorno, con rientro previsto il 21 giugno, avrebbe provveduto il familiare, ad un prezzo inferiore. Quanto al furto ed alla rapina, aveva escluso ogni sua responsabilità.