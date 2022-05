Lavoro in campagna, con ciò che guadagno ho comprato droga: la consumo con amici La versione del 25enne arrestato per 40 stecchetta di hashish

Ha ammesso di aver comprato la droga a piazza Garibaldi, a Napoli, con i soldi che guadagna lavorando in campagna, ma ha sostenuto di averlo fatto perchè la consuma con i suoi connazionali. Si è difeso così Thomas Clement (avvocato Fabio Russo), 36 anni, nazionalità gambiana, domiciliato a Benevento, arrestato qualche giorno fa dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia.

Il giovane era stato sottoposto ai domiciliari dopo essere stato fermato a bordo di un pullman proveniente dal capoluogo partenopeo. Perquisito, era sto trovato in possesso di due involucri di cellophane contenenti complessivamente 40 stecchette di hashish, custoditi negli slip. Duecento euro in contanti – dieci banconote da 20 euro –erano invece stati ritrovati nell'armadio della stanza di un appartamento senza luce – l'acqua c'è, ha precisato -, in un immobile in di via Polcari, nel quale vive con altri cittadini stranieri.