Scontro auto-moto, muore un 49enne di Benevento: stava andando al lavoro Dramma lungo l'Ofantina, la vittima è Francesco Saviano, che abitava a Cassano Irpino

Stava andando al lavoro, stava raggiungendo il bar che gestisce a Montella con il figlio quando la sua vita si è bruscamente interrotta. Francesco Saviano aveva 49 anni ed era di Benevento, anche se abitava a Cassano Irpino, dove si era trasferito da qualche tempo. E' rimasto vittima di un incidente accaduto in serata a Montella, lungo l'Ofantina bis, in direzione Lioni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervebuti sul posto con il 118, era in sella ad una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'Alfa Romeo.

L'impatto è stato violentissimo, nulla da fare per il 49enne, inutili i soccorsi. La notizia si è immediatamente diffusa a Benevento, dove Francesco Saviano aveva operato a lungo, prima come dipendente, poi come titolare di alcuni bar. Un dramma. L'uomo lascia la moglie e due figli, ora assistiti dall'avvocato Antonio Leone.