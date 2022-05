Trovato senza vita, "il camion e i vigneti erano le sue passioni" Dramma a Foglianise

Rinvenuto senza vita il 65enne di Foglianise di cui non si avevano più notizie da ieri mattina. Uscito di casa, non era più rientrato.La notizia del suo allontanamento era stata data in serata con un post sul profilo facebook foglianisecittà, nel quale, oltre a precisare che l'uomo era andato via senza documenti e telefonino, era anche stato lanciato un appello.

Da qui le ricerche, concluse intorno alla mezzanotte, quando, sempre sul social, il sindaco Giovanni Mastrocinque ha annunciato il ritrovamento del corpo senza vita. Era impiccato ad un ulivo in un terreno di proprietà della vittima, distante 300 metri dall'abitazione. Su ordine del Pm, la salma è stata trasferita presso l'obitorio del San Pio, in attesa degli accertamenti medico legali. Sotto choc la comunità di Foglianise, incredula di fronte al terribile gesto.

Una vita trascorsa sul camion, percorrendo migliaia e migliaia di chilometri lungo lo Stivale, il 65enne era molto stimati in paese. "Era sempre sorridente e disponibile, le sue passioni erano il lavoro e la cura dei vigneti, alla quale si dedicava appena scendeva dalla cabina del suo mezzo", commenta chi lo conosceva.