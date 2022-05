Operata a Napoli, muore a Benevento: denuncia dei familiari, disposta l'autopsia L'indagine sul decesso di una 72enne avvenuto al San Pio il 25 aprile. Lunedì l'esame

Hanno presentato una denuncia, chiedendo di far luce sulla vicenda e di accertare se esistano presunte responsabilità nella morte della loro cara. Una 72enne di Napoli - I.A.-, deceduta il 25 aprile al San Pio di Benevento: ultima tappa di una storia iniziata nel capoluogo partenopeo.

Secondo una prima ricostruzione, la paziente sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico, per un problema toraco-polmonare, all'Ospedale del Mare, e successivamente trasferita prima presso la clinica Maugeri di Telese Terme, poi in città. E' qui che il suo cuore ha smesso di battere per sempre, gettando nello sconforto i familiari, che, assistiti dall'avvocato Raffaele Leanza, hanno di rivolgersi alla Squadra mobile sannita.

Lunedì prossimo, su rogatoria del collega napoletano, il sostituto procuratore Maria Colucci affiderà al medico legale Umberto De Gennaro, che si avvarrà di un internista, un chirurgo toraco—polmonare ed un anatomopatologo, l'incarico dell'autopsia. Lo farà nel corso di una udienza per la quale saranno avvisati, oltre che le parti offese, anche gli eventuali indagati, così da consentire a tutti la nomina di un consulente di fiducia che partecipi all'esame, in programma dopo l'appuntamento in Procura.