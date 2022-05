Sta male, è grave: in ospedale scoprono che custodisce una pallina di cocaina Al San Pio ricoverato un 36enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine

Sono state la mamma e la sorella ad accorgersi che stava male e a far scattare l'allarme. Immediato l'intervento del 118, che, dopo i primi soccorsi, ha trasportato al San Pio un 36enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Ricoverato nel reparto di rianimazione per le conseguenze di un probabile mix tra assunzione di droga e accidente cardiaco, il giovane è stato trovato in possesso di una pallina di cocaina - in tutto una decina di grammi- che custodiva negli indumenti.

Una scoperta che ha reso indispensabile l'arrivo in ospedale della Squadra mobile, che ha avviato gli accertamenti del caso, perquisendo, con esiti negativi, l'abitazione in cui il 36enne si trovava al momento del malore e quella familiare. Per lui – è difeso dall'avvocato Claudio Fusco - la denuncia per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.