Una moglie e due figli, il destino di Franco morto a 49 anni: venerdì l'autopsia Impatto tra la moto dell'uomo, di Benevento, e un'Alfa guidata da un 34enne di Grottaminarda

Era uscito di casa per andare al lavoro, senza immaginare che ad attenderlo ci fosse un destino assurdo. Aveva inforcato la moto e 'sgasato', da Cassano Irpino, dove si era trasferito, in direzione di Montella, per raggiungere il bar che gestiva con uno dei due figli che la moglie gli aveva regalato. Franco (lo chiamavano tutti cosi) Saviano era di Benevento, aveva 49 anni ed aveva operato prima come dipendente, poi come titolare di alcuni locali nel capoluogo sannita.

La sua esistenza si è spezzata per sempre lunedì sera, lungo l'Ofantina, in territorio di Montella, in un terribile incidente stradale. Fatale, per lui, l'impatto con un'Alfa Romeo guidata da un 34enne professionista di Grottaminarda, risultato negativo ai test per l'assunzione di alcol e stupefacenti ai quali era stato sottoposto.

Un dramma di cui i carabinieri hanno ricostruito la dinamica, al centro di una inchiesta della Procura di Avellino, che ha fissato per venerdì l'autopsia della vittima, 'avvisando, per consentire a tutti la nomina di un consulente di fiducia, sia il conducente dell'Alfa, indagato per omicidio stradale – è difeso dall'avvocato Vincenzo Forgione -, sia le parti offese: la moglie e i due figli che, assistiti dall'avvocato Antonio Leone, indicheranno il dottore Michele Selvaggio come loro specialista.