Faccio assumere tua moglie a Trenitalia, i soldi servono per una persona di Roma Accusato di truffa a coppia, ex assessore Aldo Damiano patteggia pena, sospesa, di 1 anno e 4 mesi

Un anno e 4 mesi. E' la pena, patteggiata e sospesa, decisa dal giudice Pietro Vinetti per Aldo Damiano (avvocato Fulvio Dello Iacovo), ex assessore del Comune di Benevento, chiamato in causa da una indagine su una presunta truffa di cui avrebbe fatto le spese una coppia rappresentata dall'avvocato Federica Ventorino. I fatti contestati risalgono al periodo tra ottobre del 2019 e dicembre del 2020.

Secondo gli inquirenti, Damiano avrebbe “proposto” all'uomo l'assunzione a tempo indeterminato della moglie a Trenitalia; in particolare – questa la tesi del sostituto procuratore Francesco Sansobrino- gli avrebbe “prospettato falsamente” che l'assunzione sarebbe arrivata dopo la partecipazione ad una procedura, che non si sarebbe mai tenuta, costellata da colloqui selettivi e da una visita medica e di idoneità.

Damiano avrebbe garantito che l'assunzione sarebbe stata assicurata “mediante la sua intermediazione presso una persona di Roma non meglio identificata”, “a fronte del versamento complessivo di 20mila euro”: un importo che, a suo dire, avrebbe dovuto consegnare “alla persona di Roma”. In base alla ricostruzione degli inquirenti, i coniugi avrebbero dovuto versare i soldi, che avrebbero chiesto in prestito ad alcuni familiari, direttamente a lui, con ricariche su una sua carta postepay. Cinque quelle che sarebbero state fatte: 4 da 5mila euro ciascuna, l'altra di 800.

Attenzione puntata, inoltre, su una casella di posta elettronica che Damiano avrebbe creato, facendo credere ai coniugi che sulla stessa sarebbero giunte le convocazioni per i colloqui, e sulla formazione di “più false comunicazioni di convocazioni con relativi rinvii con l'intestazione Fs e la firma Trenitalia provenienti da un account creato da un'utenza mobile intestata a Damiano” e inoltrate all'indirizzo mail della coppia.

Nel mirino, infine, 8mila euro in contanti che Damiano avrebbe chiesto e ricevuto dalla coppia per estinguere un mutuo su un immobile, di cui non sarebbe stato proprietario, impegnandosi a restituirel'importo subito dopo la vendita.