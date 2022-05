Salma 'congelata', salta autopsia 72enne operata a Napoli e morta al San Pio L'esame è stato rinviato a domenica. Indagati tre chirurghi dell'Ospedale del Mare

Era in programma oggi, ma è slittata a domenica per l'eccessiva condizione di raffreddamento della salma, l'autopsia di I. A., la 72enne, napoletana, morta il 25 aprile al San Pio di Benevento.

Si tratta di un caso al centro di una inchiesta della Mobile nella quale il sostituto procuratore Maria Colucci, per rogatoria del Pm di Napoli, ha affidato al medico legale Umberto De Gennaro – con lui i dottori Giovanni Gallotta (internista), Bruno di Filippo (chirurgo toraco—polmonare) e Vincenzo Iorio (anatomopatologo) – l'incarico di procedere all'esame, per il quale i familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Raffaele Leanza, hanno indicato i dottori Giuseppe Vacchiano e Gerardo D'Amato.

Tre i medici indagati, si tratta dei chirurghi dell'Ospedale del Mare che avevano operato la pensionata per un problema toraco-polmonare. La paziente era andata in coma per tre mesi, poi era stata trasferita prima presso la clinica Maugeri, a Telese, infine, quando era risultata positiva al Coronavirus, all'ospedale San Pio, dove era deceduta.