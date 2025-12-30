Fondi per viabilità piccoli Comuni, Parisi (Lega) "Risorse per 3 Comuni sanniti" "Si tratta di fondi fondamentali per le nostre comunità"

“Ringraziamo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini per la costante attenzione che dimostra verso i territori”.

Lo dichiara il Commissario provinciale della Lega di Benevento, Domenico Parisi, commentando il decreto del Capo Dipartimento Calogero Mauceri, con il quale sono state ammesse all’istruttoria, finalizzata all’ottenimento dei relativi finanziamenti, le istanze presentate da 3.422 Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, relative a interventi sulla viabilità, in risposta all’avviso pubblico pubblicato lo scorso mese di Novembre.

“Ogni Comune tra quelli aventi diritto – prosegue Parisi – potrà ricevere un contributo massimo pari a 150.000 euro. Si tratta di fondi fondamentali per le nostre comunità, perché consentiranno di innalzare la qualità dei servizi, garantendo maggiore sicurezza agli utenti della strada e riducendo il peso del contenzioso”.

“Considerati i limiti di cassa che spesso caratterizzano le realtà comunali – conclude Parisi – queste opportunità di finanziamento rivestono un ruolo strategico nelle dinamiche locali. Un sentito ringraziamento al Ministero per la sensibilità dimostrata”.

In Campania sono sette gli Enti beneficiari dei fondi, tre dei quali in provincia di Benevento: Arpaia, Paupisi e Vitulano.