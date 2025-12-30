SottoTraccia riporta il cinema in centro a Benevento Cinque serate gratuite di cinema e videoarte al Teatro De La Salle

Dopo anni di assenza di sale cinematografiche nel centro storico di Benevento, il collettivo culturale SottoTraccia porta in città una rassegna di cinema d'autore che unisce ricerca, contaminazione artistica e accessibilità. All’interno della programmazione invernale di Fondazione Città Spettacolo e del Comune di Benevento, fino al 5 gennaio (si è partiti il 28 dicembre), il Teatro De La Salle (ex De Simone) in Piazza Vari ospiterà cinque appuntamenti gratuiti alle ore 21, con opere di registi emergenti del panorama italiano indipendente.

La rassegna nasce da un lungo lavoro di ricerca che ha attraversato festival e cinema di quartiere di Napoli, Roma e Milano, portando a Benevento titoli che non hanno trovato distribuzione in città. Ogni serata prevede prima la proiezione di un'opera di videoarte e poi il film, confermando l'approccio distintivo di SottoTraccia: la contaminazione tra linguaggi artistici e il coinvolgimento della comunità attraverso la gratuità totale dell'evento.

L'iniziativa è organizzata da Antonio Spina, Carlo Pedata, Saverio Pepiciello, Piero Fallarino, e Daniele Bonavita. Il collettivo SottoTraccia, nato nell'estate 2024 con un festival di arti contemporanee e rigenerazione urbana che ha coinvolto circa 60 artisti, l'Accademia di Belle Arti di Napoli e il Museo Madre, si fonda su due principii: la contaminazione tra pratiche artistiche diverse e il coinvolgimento dal basso della comunità. La prima proiezione del 28 dicembre ha già registrato una forte partecipazione, confermando l'interesse del pubblico beneventano per questo tipo di proposta.

IL PROGRAMMA

Dopo il via, il 28 Dicembre, ore 21 con la videoarte: Somiglianze invisibili - Antonio Zotti, Francesco Olla Film: Ciao Bambino (2024), regia Edgardo Pistone, stasera 30 Dicembre, alle ore 21 c'è Videoarte: Dea Bona - Damiana Film: Una cosa vicina (2025), regia Loris G. Nese

2 Gennaio, ore 21 - Serata cortometraggi Alla Svizzera (2025) - Domenico Pizzullo Steve & Jim (2018) - Irene della Casa Savana (2025) - Riccardo Amato 22 (2024) - Federico Giovanni Sardi de Letto Interferenze (2008) - Beatrice Mancini Cafèsigaret (2019) - Agostino Devastato

3 Gennaio, ore 21 Videoarte: Vitriolage - Libero Matteo Film: Ekstasis (2024), regia Alessio del Donno

5 Gennaio, ore 21 Videoarte: Test - Mario Adamo Film: n-Ego (2024), regia Eleonora Danco.