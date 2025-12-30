Dimensionamento scolastico, Errico scrive a Fico Sostegno alla proposta ANP per tutelare il Sannio

«La proposta avanzata dall’ANP sul dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2026/2027 rappresenta una soluzione equilibrata, tecnicamente fondata e rispettosa delle peculiarità territoriali della provincia di Benevento». Lo afferma il consigliere regionale della Campania Fernando Errico, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per esprimere il proprio sostegno alla posizione dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. Al centro dell’intervento, l’ipotesi di razionalizzazione che prevede l’accorpamento dell’istituto comprensivo “San Pio” di Pietrelcina con l’istituto “Moscati” di Benevento. «La provincia di Benevento - sottolinea Errico - è caratterizzata da istituzioni scolastiche distribuite su più Comuni, spesso collocate in aree interne, con criticità legate alla viabilità, alle distanze tra i plessi e alla complessità dei servizi. In questo contesto è indispensabile evitare accorpamenti che penalizzino ulteriormente i territori più fragili». La proposta ANP, infatti, esclude accorpamenti tra scuole dei Comuni della provincia e concentra le eventuali operazioni di dimensionamento all’interno del solo capoluogo, ritenuto il contesto più idoneo per garantire integrazione dei servizi, continuità amministrativa e sostenibilità organizzativa, salvaguardando al contempo il diritto allo studio. «Proprio per questo - conclude Errico - è necessario che le scelte regionali siano il più possibile ragionevoli e proporzionate, fondate su valutazioni tecniche serie e condivise. La proposta dell’ANP va in questa direzione e merita un’attenta considerazione nel percorso di definizione del Piano regionale di dimensionamento». Il consigliere regionale ha infine confermato la propria disponibilità a un confronto istituzionale per approfondire ulteriormente il tema e individuare soluzioni che non scarichino sui territori interni il peso delle politiche di razionalizzazione.