Lavoratori irregolari e prodotti malconservati, maxi multa e chiusura per locale I controlli dei carabinieri della Compagnia di Benevento, Nas e Ispettorato

Lavoro nero e prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione al centro delle verifiche effettuate nell'ultimo fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Benevento con i colleghi del Nas di Salerno e del Nucleo presso l'ispettorato del Lavori all'interno di alcune attività commerciali del centro di Benevento. In particolare, all'interno di un locale i militari hanno elevato una sanzione amministrativa per un totale di circa 14mila euro a causa di lavoratori non regolarizzati trovati all'interno dell'attività. Sono stati inoltre sequestrati circa 30 chilogrammi di prodotti caseari in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura o di altra informazione utile alla loro rintracciabilità. Per questo è stata anche comminata una sanzione pari a 1.500 euro oltre alla sospensione dell’attività commerciale.