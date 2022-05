Droga, Dda: ordinanza annullata per un sannita, misura attenuata ad un altro Il blitz del 20 aprile: libero Vincenzo Grego, 22 anni, obbligo di firma per Alfonso Grego, 48 anni,

L'annullamento dell'ordinanza per uno degli indagati, l'attenuazione della misura per l'altro. Sono le decisioni adottate dal Riesame, rispettivamente, per Vincenzo Grego, 22 anni, di Telese Terme, che era all'obbligo di firma, al quale è stato sottoposto invece Alfonso Grego, 48 anni, anch'egli di Telese, che era agli arresti domiciliari. Si tratta delle due persone, difese dall'avvocato Antonio Leone, che lo scorso 20 aprile erano state coinvolte nell'inchiesta antidroga della Dda e dei carabinieri di Caserta sfociata in 38 arresti nelle province di Caserta, Napoli e Benevento.