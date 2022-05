Scontro frontale sulla Telesina, due persone in ospedale Incidente stradale tra Puglianello e San Salvatore Telesino. Coinvolte Renault Clio e Audi Q5

Ancora un incidente stradale lungo la Statale Telesina. L'urto tra una Renault Clio guidata da una donna della provincia di Salerno e un'Audi Q5 condotta da un uomo di 44 anni che viaggiava in direzione Caianello. E' accaduto intorno alle 20 nei pressi dello svincolo di Puglianello, nel territorio che ricade, però, nel territorio di San Salvatore Telesino. Violentol'urto che ha sbalzato i veicoli ad alcuni metri di distanza. A destare maggiori preoccupazioni sono state le condizioni della donna rimasta bloccata nell'abitacolo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno liberato la malcapitata poi affidata alle cure dei sanitari che l'hanno trasportata al San Pio di Benevento a causa delle ferite riportate. In ospedale anche il conducente dell'Audi. Sono ora in corso i rilievi della Polizia Stradale diBenevento – sul posto anche i carabinieri – che dovranno accertare l'esatta dinamica dell'ennesimo incidente stradale lungo la trafficatissima arteria.

Auto e camion deviati lungo il percorso interno per oltre un'ora. Tempo necessario per le operazioni di soccorso e per i rilievi prima di spostare i veicoli dalla carreggiata.