Ladri scatenati nelle ultime ore. Colpi a Ponte, Pago Veiano e a Benevento Gioielli e soldi il bottino. Paura per una donna che ha sorpreso malvivente nella sua proprietà

Numerosi i furti messi a segno o tentati negli ultimi giorni sia a Benevento che in alcuni centri della provincia. La mappa disegnata dai raid andati a segno o falliti parte, nei giorni scorsi, da Benevento, nella zona che dallo Stadio conduce al Casale Maccabei: via Sturzo dove i malviventi hanno visitato un paio di abitazioni sempre approfittando dell'assenza dei proprietari. Soldi e gioielli il bottino e tanta preoccupazione per i residenti che ora chiedono maggiore attenzione in quella zona, specialmente tra il tardo pomeriggio e le prime ore della serata. Sui furti sono in corso le indagini della Polizia di Stato.

Domenica caratterizzata da una serie di furti anche in provincia. Due quelli messi a segno a Pago Veiano dove i malviventi, dopo aver forzato finestre e porte d'ingresso, sono entrati nelle abitazioni dalle quali hanno portato via alcuni gioielli ora da quantificare. L'amara sorpresa per i proprietari al rientro quando hanno notato i chiari segni lasciati durante la 'visita'. Scattato l'allarme sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dei raid.

Momenti di paura ieri sera anche a Ponte dove una donna si è trovata di fronte un malvivente che, per fortuna, è scappato via sembra a bordo di una Audi. La malcapitata era in casa quando ha sentito dei rumori ed si è affacciata. È stato a quel punto che ha notato una persona scappare e che evidentemente stava cercando di entrare in casa. Sul posto sono accorsi i carabinieri.

Poco distante, invece, è andato a segno un altro furto, sempre in una casa. Anche in questo caso ambienti messi a soqquadro e bottino in corso di quantificazione.

Episodi che fanno tornare l'allarme in tutto il Sannio. Sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine per cercare di identificare gli autori.