Auto in fiamme della presidente del consiglio di Telese Terme, le reazioni Il sindaco di Telese, Caporaso: aspettiamo esito delle indagini. Vicini a Maria e alla sua famiglia

“Siamo vicini sia a Maria che alla sua famiglia. Tutti molto scossi per l'incendio che questa notte da danneggiato pesantemente la sua auto”.

Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, che questa notte, non appena avuto la notizia dell'incendio dell'auto in uso alla presidente del consiglio comunale di Telese Terme, Maria Venditti, ha raggiunto l'abitazione della consigliera comunale. Abbiamo raggiunto il sindaco in mattinata in Comune. A Telese non si parlava d'altro. La presidente Venditti molto conosciuta da tutti e non solo nella cittadina termale a gennaio scorso era finita nel mirino dei cosiddetti no vax che l'avevano duramente criticata sui social dopo che aveva condiviso l'iniziativa del Comune di Telese che all'epoca aveva organizzato uno dei tanti open day vaccinali contro il covid.

Di tutt'altro tenore sembrerebbe essere invece l'incendio che poco dopo della mezzanotte tra giovedì e oggi le ha distrutto l'auto. Un mezzo speciale, allestito per consentirle di poter viaggiare comodamente a causa della sua disabilità. Sono ora in corso le indagini per cercare di inquadrare bene l'intera vicenda e la natura del rogo che, non si esclude possa essere di natura dolosa. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini che potrebbero essere state catturate dalle telecamere installate in paese.

“Attendiamo di capire bene cosa possa essere successo” il commento del sindaco Caporaso che poi rimarca: “Un triste evento che va ora inquadrato e approfondito. Per ora solo tanta vicinanza e attestati di stima alla famiglia e in modo particolare a Maria”.

Solidarietà espressa anche da il gruppo consiliare "Telese Città" che parla di un "Vile incendio appiccato all'auto" di Maria Venditti. Nicola Di Santo, Pasquale Carofano, Nadia Ceniccola e Teresa Teta sono "vicini al Presidente del Consiglio comunale di Telese Terme, Maria Venditti.