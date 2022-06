In fiamme l'auto della presidente del Consiglio comunale di Telese Terme E' accaduto la scorsa notte nella cittadina termale. Indaga la Polizia

In fiamme la scorsa notte l'auto della presidente del Consiglio Comunale di Telese Terme. È accaduto dopo della mezzanotte quando alcuni residenti si sono accorti delle fiamme che avevano avvolto la Peugeot Partner utilizzata da Maria Venditti, consigliera comunale alla quale l'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Caporaso ha affidato il prestigioso ruolo di presidente dell'Assise dopo le elezioni.

Quando è scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di Telese Terme e i carabinieri. Completamente distrutta la parte anteriore dell'auto che ha purtroppo subito danni ingenti. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della Polizia. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata, a partire da quella che a scatenare l'incendio possa essere stato l'azione sconsiderata di qualcuno. Ipotesi ovviamente ora al vaglio degli investigatori.

Come si ricorderà, a gennaio scorso la presidente Venditti era finita al centro di una serie di vergognosi attacchi intrisi di odio e violenza, apparsi sulla sua pagina facebook, sotto ad un post dell’Open day vaccinale organizzato dal Comune di Telese Terme, che la consigliera Venditti aveva pubblicato.