Scopre i ladri in casa, loro sparano e fuggono: paura nella notte E' accaduto a Pontelandolfo, nessun ferito

Li ha sorpresi all'interno della sua abitazione. E loro, per guadagnarsi la fuga, hanno esploso alcuni colpi di pistola. Nessuna grave conseguenza, ma tanta paura nella tarda serata di ieri a Pontelandolfo. Secondo una prima ricostruzione, nel rientrare a casa, un residente si è accorto che alcuni malviventi la stavano 'visitando' con l'intenzione di portar via denaro e preziosi.

Il malcapitato ha urlato, i balordi hanno deciso che era meglio squagliarsela in fretta e furia: per evitare ogni possibile reazione della vittima, hanno sparato più volte con una pistola, grazie al cielo senza ferire nessuno. Poi sono scappati a mani vuote, riuscendo a far perdere le loro tracce. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini su una incursione che segue quella di pochi giorni fa alla contrada Santa Clementina di Benevento, teatro di una rapina che non aveva fruttato il bottino sperato dagli autori per la reazione della gente.

Una pagina di paura della quale aveva fatto le spese un carabiniere libero dal servizio, che era stato colpito. Episodi che segnalano una recrudescenza del fenomeno criminoso nella nostra provincia, al centro di una recente riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale è stato lanciato ai cittadini l'invito a collaborare, segnalando presenze e auto sospette. Giusto, a patto che gli stessi cittadini vengano costantemente informati su quanto si verifica non solo nel loro giardino, ma anche in quelli dei centri vicini.