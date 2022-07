Gamba penzoloni, trovato senza vita sul balcone di casa Dramma a Moiano, l'uomo stroncato da un malore

Hanno notato una gamba penzoloni dal balcone ed hanno dato l'allarme. Ma non c'era ormai più nulla da fare per un 68enne residente a Moiano - un tecnico in pensione che aveva lavorato a lungo in un'azienda di Airola -, rinvenuto senza vita nella sua abitazione. A stroncarlo, probabilmente, un malore che non gli ha dato scampo ed ha reso inutile ogni soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, non è escluso che il malcapitato si sia sentito male nella notte e, complice il caldo afosissimo di questi giorni, sia uscito sul balcone per prendere un po' d'aria. Nella zona sono accorsi il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Su ordine del sostituto procuratore Assunta Tillo, il medico legale Massimo Esposito ha proceduto al sopralluogo ed alla visita esterna della salma, ora a disposizione dei familiari per i funerali.