Controlli dei carabinieri e Asl in attività commerciali, multe e chiusure In azione i militari di Guardia Sanframondi, Nucleo ispettorato del lavoro e Nas

Carenze igienico sanitarie e funzionali e impiego di un lavoratore non regolarizzato. Questi gli illeciti amministrativi emersi durante una serie di controlli dei carabinieri di Guardia Sanframondi che, con i colleghi del Nas, del Nucleo presso l'Ispettorato del lavoro e personale dell'Asl di Benevento hanno effettuato una serie di controlli all'interno di alcuni locali della zona. Le attenzioni dei militari e degli ispettori dell'Azienda sanitaria locale si sono concentrate sulle verifiche in un bar e in una pizzeria. Nel primo coso decretata la chiusura immediata dell'attività a causa di gravi carenze igienico sanitarie e funzionali. Al proprietario della pizzeria comminata inoltre una sanzione amministrativa per oltre 5mila euro per aver impiegato un lavoratore senza contratto e perchè deteneva alimenti privi di tracciabilità che sono stati quindi sequestrati. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti amministrativi da parte degli organi di controllo.