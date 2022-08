Incendio in una fabbrica di fuochi pirotecnici, paura a Pannarano Nessuna conseguenza per le persone

Momenti di paura questa mattina, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone, per l'incendio scoppiato in una fabbrica di fuochi di artificio a Pannarano. L'allarme ha convogliato sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme - operazione alla quale stavano già provvedendo gli operai del'azienda - ed i carabinieri.