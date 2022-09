Piante di canapa alte oltre 2 metri e mezzo, blitz dei carabinieri Tra Frasso Telesino e Dugenta. Sequestrati anche 400 grammi di marijuana essiccata

Una decina di piante mediamente alte due metri e mezzo ciascuna, cresciute nel giardino antistante un'abitazione. Una piantagione che non è sfuggita ai carabinieri della Stazione di Telese Terme, che sono entrati in azione tra Frasso Telesino e Dugenta, facendo visita ad un 37enne, evidentemente sulla scorta di conoscenze già acquisite.

E' così che sono state scoperte le piante, tutte in fiore, alimentate da un impianto di irrigazione. Trovate anche sostanze adoperate per la coltivazione, sequestrate al pari degli arbusti e di 400 grammi di marijuana essiccata rinvenuta in alcuni barattoli custoditi all'interno della casa.

Per l'uomo, che ha sostenuto l'uso personale della 'roba' prodotta, è scattata la denuncia alla Procura.

(foto di repertorio)