Sorpreso con la droga, niente più obbligo di dimora per un 30enne Annullata dal Riesame l'ordinanza per Mennato Forgione, di Foglianise

Niente più obbligo di dimora per Mennato Forgione (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), il 30enne di Foglianise arrestato a luglio, per droga, dai carabinieri. L'ordinanza con la quale il Gip aveva disposto la misura è stata infatti annullata dal Riesame. Il giovane era stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 1 di cocaina, sequestrati al pari di 650 euro.

Droga che il 30enne aveva ammesso di aver comprato al Parco verde per uso personale, precisando che i soldi erano statai prelevati qualche giorno prima per una vacanza.