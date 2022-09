Con la droga e un bilancino dinanzi ad un bar, arrestato Benevento. Un 19enne di San Giorgio del Sannio fermato dai carabinieri.

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio hanno arrestato Carmine Vincenzo Colangelo, un 19enne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l'intervento dei militari è scattato nella tarda serata di ieri, qiuando i militari hanno notato il giovane dinanzi ad un bar della cittadina, in via Lanzotti.

Accortosi della loro presenza, il 19enne, che stava parlando con alcuni amici, si sarebbe liberato, gettandolo sull'asfalto, di un involucro subito recuperato.

Sequestrati 8 grammi di hashish, nascosti negli indumenti intimi, un bilancino di precisione e 250 euro in contanti che l'indagato custodiva. Condotto in caserma, Colangelo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm Flavia Felaco, sottoposto ai domiciliari.

E' difeso dagli avvocati Fabio Russo e Vincenzo Giuliano, che lunedì lo assisteranno nell'udienza di convalida dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, al quale il 19enne potrà fornire, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, la sua versione sui fatti contestati.