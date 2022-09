"Truffa indennità disoccupazione": otto rinvii a giudizio e nove prescrizioni Il processo a luglio del 2023

Nove prescrizioni piene, altre due parziali, e otto rinvii a giudizio. Sono le decisioni adottate dal gup Maria Di Carlo per le diciassette persone chiamate in causa da una indagine del sostituto procuratore Assuna Tillo e della guardi di finanza su una presunta truffa ai danni dell'Inps in materia di assunzioni fittizie e di erogazione di indennità di disccupazione.

Dovranno affrontare il proceso, che partirà il 6 luglio del prossimo anno, Carlo Ceglia, 53 anni, di Montesarchio, indicato come amministratore di fatto della 'Edil global srl', Giovanni Campanile, 58 anni, di Montesarchio, Stefano Ceglia, 35 anni, di Montesarchio, Angelo Colandrea, 56 anni, di Montesarchio, Hicham ElhaJjy, 43 anni, di Rotondi, Griselda Nikolla, 35 anni, di Giugliano, Gianluca Russo, 50 anni, di Montesarchio, Alfredo Tinessa, 42 anni, di Montesarchio.

Il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato è invece stato dichiarato per Vincenzo Improta, 34 anni, di Montesarchio, amministratore della 'Edil global srl' dal 13 marzo 2013 al 25 luglio 2015, Fabiana Cecere, 37 anni, di Montesarchio, Cristian Caludiu Lupu, 38 anni, di Montesarchio, Roberto Marino, 50 anni, di Altavilla Irpina, Angelo Emilio Schipani, 41 anni, di Lesina, Nadia Tontoli, 33 anni, di Tocco Caudio, Adelio Lombardi, 36 anni, di Tocco Caudio, Antonio Lombardi, 70 anni, di Tocco Caudio, Erminio Panella, 36 anni, di Montesarchio. Prescritti anche due capi di imputazione per Ceglia e uno per Campanile.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Mario Cecere, Pierluigi Pugliese, Sergio Rando, Carmen Esposito, Luigi Giuliano, Ettore Marcarelli, Francesco Ceglia, Domenico Rossi, Fiore Pagnozzi.