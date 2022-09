Vasto incendio in un garage, operazioni complesse a Castelvenere Sul posto più squadre dei vigili del fuoco di Telese ed autobotte anche dal casertano

Un maxi rogo è divampato intorno alle 20 di sabato sera in un vasto locale seminterrato in via Fontana San Marco a Castelvenere, in Valle Telesina. Sul posto sono in azione più squadre dei vigili del fuoco arrivati da Telese Terme, Benevento e anche un'autobotte da un distaccamento del casertano a causa delle dimensioni del garage allinrerano del quale dovrebbero esserci, secondo una prima ipotesi e ricostruzione, anche vecchi materassi ed altro materiale.

Operazioni di spegnimento difficili a causa dell'intenso fumo acre sprigionato dalla combustione e dal forte calore che fuoriesce da quello che sembra essere un'unica via di accesso ai locali.

sul posto anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita.

IN AGGIORNAMENTO