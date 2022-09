Controlli nei cantieri a San Giorgio la Molara, due denunce Nel mirino un'imprenditrice che aveva assunto un ghanese con il permesso di soggiorno scaduto

Sicurezza nei luoghi di lavoro e controlli ad alcuni cantieri al centro dei carabinieri della Stazione di San Giorgio La Molara e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento che hanno denunciato due persone all'esito dell'attività.

I militari hanno ispezionato un cantiere riscontrando che l’imprenditrice aveva assunto ed impiegato il giovane straniero con il permesso di soggiorno scaduto da un anno. Oltre alla denuncia per l'imprenditrice è scattata anche una sanzione di oltre 4mila euro, mentre per il ghanese è scattata la denuncia e l’iter amministrativo previsto per le persone irregolari sul territorio nazionale. Dal sopralluogo sono emersi anche irregolarità in materia di sicurezza e in particolare l'assenza di protezioni per eliminare il rischio di caduta di persone o cose.