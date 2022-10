Blitz antidroga della Mobile a Moiano, sequestro di piante e di un fucile Nel mirino due persone del posto

Sono stati denunciati per droga, uno anche per ricettazione di un'arma. Nel mirino della Squadra mobile sono finiti due uomini di Moiano: il primo, un 30enne, ha ricevuto di buon'ora la visita degli agenti, che hanno proceduto ad una perquisizione conclusa con il rinvenimento ed il sequestro di una grossa busta contenente piante di marijuana per un peso di alcuni chili, e di un fucile che sarebbe risultato di origine furtiva.

Il fiuto dei cani antidroga ha poi consentito di scoprire una quindicina di piante dello stesso tipo, anch'esse sequestrate, coltivate in un terreno nelle vicinanze e riconducibili ad un 48enne. Anche per lui è scattata la denuncia. Entarmbi sono difesi dall'avvocato Teresa Meccariello.