Paziente morto, assolti cinque medici del Fatebenefratelli Benevento. Nel 2015 il decesso di un 79enne bidello in pensione

Sono stai assolti perchè il fatto non sussiste, per il mancato raggiungimento della prova. E' quanto sentenziato dal giudice Daniela Fallarino, per i cinque medici del Fatebenefratelli chiamati in causa per la morte di un 79enne di Benevento, bidello in pensione, avvenuta il 4 gennaio del 2015.

Si tratta dei dottori Mario De Franco, Giovanni Vetrone, Quirino Ciampi, Pietro Landino, Maria Carmen De Angelis- sono stati difesi dagli avvocati Andrea De Longis,Giovanni Caretti, Loredana Vivolo, Aniello Di Martino e Luisa Faiella –, per i quali il Pm aveva chiesto la condanna ad 1 anno. Per la dichiarazione della loro responsabilità si erano espressi anche gli avvocati Carmen Esposito e Roberto Verusio, per i familiari, parti civili. Diversa la decisione del giudice.

L'inchiesta era stata avviata in seguito alla denuncia presentata ai carabinieri dal figlio della vittima qualche ora prima del decesso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'anziano, affetto da problemi cardiaci, era ricoverato in ospedale da alcuni giorni. Era stato sottoposto ad una coronarografia e ad un'angioplastica, poi per le sue condizioni era stato trasferito dal reparto all'Unità di terapia intensiva cardiologica, dove il suo cuore si era fermato per sempre.

La tesi dell'accusa era che a stroncare il paziente fosse stato uno “choc ipovolemico da progressiva anemizzazione” determinata “da ulcerazioni a livello gastrico”. Provocate da una piccola spilla da balia che era stata rinvenuta nel corso dell'esame autoptico. Ai sanitari, che lo avevano visitato più volte, era stato addebitato di non aver agito con tempestività, in particolare dopo l'abbassamento del livello di emoglobina.