Minacce ad un pastore: assolti in appello un 55enne ed un 34enne La sentenza per Pietro Cuozzo ed Ettore Cuozzo, di Paolisi

Assolti in appello Pietro Cuozzo, 55 anni, ed Ettore Cuozzo, 34 anni, di Paolisi, che nel 2016 erano stati condannati a 1 anno e 6 mesi per minacce e violenza nei confronti di un pastore, perchè non recintasse, ad Airola, un terreno per il pascolo.

I due Cuozzo sono stati difesi dall'avvocato Vittorio Fucci.