Omicidio stradale "aggravato da fuga e alcol", condannato a 7 anni e 6 mesi Benevento. Nel 2020 la morte di un 72enne di Paduli, sentenza per 49enne di Pietrelcina

Sette anni e sei mesi, contro i nove anni chiesti dal pm Maria Colucci. E' la condanna decisa dal Tribunale, concessa l'attenuante del concorso di colpa che ha determinato la riduzione della pena, per Roberto Cayarga (avvocato Fabio Russo), 49 anni, di Pietrelcina, accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall'uso dell'alcol, dopo l'incidente costato la vita, l'11 giugno del 2020, a Ponte Valentino, a Pasqualino Berardo, 72 anni, di Paduli,

La tragedia si era verificata alle porte di Benevento, lungo un rettilineo all’altezza del chilometro 4+500 della statale. E' qui che era avvenuto l'impatto tra la Focus di Cayarga, che stava sorpassando, e due Fiat Panda: in una viaggiava, da solo, il 72enne– per lui era stato inutile qualsiasi soccorso -, nell'altra zia e nipote, anche loro di Paduli, trasportate in ospedale. Rispondendo alle domande durante l'esame al quale si era sottoposto venti giorni fa, l'imputato

si era detto molto dispiaciuto per quanto accaduto, sostenendo che quel giorno aveva bevuto a pranzo, un paio d'ore prima del dramma, due bicchieri di vino, e di non essere fuggito. Aveva raccontato – l'aveva già fatto nell'interrogatorio successivo all'arresto (poi era tornato in libertà) – di essere finito contro il guard rail con la sua Focus e che, quando ne era sceso in stato confusionale, si era accorto che lo stavano fotografando e riprendendo. Aveva aggiunto di aver avuto paura, e che per questo si era allontanato di alcune centinaia di metri.

Nella stessa occasione era stato anche ascoltato Orazio Vetrone, consulente della difesa, che aveva proposto, illustrandola anche in un video, una diversa ricostruzione della dinamica dello scontro, a suo dire evitabile se l'auto della vittima, dopo una frenata, non si fosse spostata sulla sinistra.

Oggi la discussione e la sentenza del collegio giudicante.