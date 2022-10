200 grammi di cocaina e pistola nel deposito di casa, arrestato un 54enne Benevento. Ai domiciliari Raffaele Abate, di Pannarano, fermato dai carabinieri

Lo hanno arrestato i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, contestandogli la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e la detenzione illegale di un'arma. Sono le ipotesi di reato a carico di Raffaele Abate, 54 anni, di Pannarano, sottoposto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci.

Nel deposito dela sua abitazione i militari hanno rinvenuto, sistemati in un contenitore di plastica, 200 grammi di cocaina ed una pistola a tamburo completa di munizioni. Sequestrati anche strumenti per pesare e confezionare la droga e oltre 1000 euro in contanti.

Lunedì la convalida dinanzi al gip Loredana Camerlengo, quando l'indagato, difeso dall'avvocato Francesco Pagnozzi, potrà offrire la sua versione dei fatti.