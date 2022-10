Palpeggia una ragazza lungo il Corso, il fidanzato reagisce e lo colpisce Benevento. L'episodio in centro, entrambi denunciati

Uno è stato denunciato per violenza sessuale, l'altro per lesioni. E' il bilancio dell'episodio accaduto la scorsa notte, qusndo i carabinieri sono intervenuti nel centro storico di Benevento, rinvenendo a terra un uomo che sanguinava al volto. Il malcapitato è stato trasporttao al San Pio, le indagini hanno permesso di accertare che poco prima aveva avvicinato e palpeggiato una ragazza che stava passeggiando lungo il Corso Garibaldi in compagnia del fidanzato, che aveva reagito.

Ne era nata una colluttazione nel corso della quale era rimasto ferito ad una gamba anche un amico dello stesso fidanzato, colpito con un coltello dal presunto molestatore e anch'egli costretto a ricorrere alle cure dei medici.