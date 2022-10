Scende in tempo prima che un incendio bruci la sua auto Benevento. Via De Caro, distrutta una Focus

E' riuscita ad uscire dall'abitacolo gusto in tempo: qualche secondo prima che quella fiammella proveniente dal vano motore, notata da un passante, si sviluppasse in un incendio, scatenato da cause elettriche, che ha distrutto una Ford Focus.

E' accaduto in serata lungo via De Caro, al volante della macchina c'era una donna che, dirà poi, si era accora che qualcosa non filava per il verso giusto. Dopo aver percorso il viale Atlantici ed il viale Mellusi, ha svoltato verso via De Caro, dove si è infine fermata. Il fuoco, spento dai pompieri, ha distrutto completamente la vettura. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza per la conducente.