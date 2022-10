Incendio in un bar lungo Corso Garibaldi, danni e indagini in corso È accaduto la scorsa notte a Benevento. Intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Momenti di apprensione la scorsa notte lungo corso Garibaldi a Benevento per un incendio divampato in un bar. L'allarme è scattato intorno alle 4 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme divampate nella struttura ubicata lungo la principale via cittadina, a pochi passi da piazza Roma e via Traino. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri. L'incendio ha praticamente danneggiato l'intero locale e annerita la facciata in corrispondenza dell'ingresso.

Sono ora in corso le indagini e i sopralluoghi per cercare di individuare le cause che hanno scatenato il rogo. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene esclusa.



IN AGGIORNAMENTO