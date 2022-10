Ancora due incidenti nel Sannio. Giù da un burrone, donna in codice rosso Altri sinistri registrati a Foiano di Val Fortore e lungo il Raccordo Benevento - San Giorgio D. S.

Giornata nera nel Sannio per gli incidenti stradali. Dopo quello, tragico, registrato all'alba a Reino, dove a perdere la vita è stato un 32enne, in mattinata ancora due sinistri.

Grave quello avvenuto a Foiano di Val Fortore, dopo una Ford Focus, guidata da una donna, è finita in un burrone. Ancora ignote le cause che hanno fette perdere il controllo del veicolo alla malcapita. Un volo di circa dieci metri terminato tra la vegetazione dove l'auto si è adagiata dopo essersi capovolta. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti , i carabinieri e i sanitari dell'Unità di Rianimazione 118 Croce Rossa. I vigili del fuoco hanno estratto la malcapitata dall'abitacolo e l'hanno affidata alle cure dei sanitari. La donna è stata trasferita in codice rosso al San Pio di Benevento.

Paura anche sul Raccordo A09 Benevento – San Giorgio del Sannio per un altro incidente. In questo caso a rovinare sull'asfalto è stato il conducente di una moto. Lavoro per Polizia e ambulanza.