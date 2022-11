Da Napoli a Pannarano: lui è morto anni fa, Immacolata lo ha raggiunto in cielo Il dramma di questa mattina nel centro caudino

Avevano vissuto a lungo a Napoli, poi, giunto il momento della pensione, erano tornati a Pannarano. E' lì che avevano le loro radici profonde, è lì che avevano deciso di trascorrere la seconda parte delle loro esistenze. Lui se n'era andato per sempre qualche anno fa, ora lo ha raggiunto la moglie. Immacolata aveva 76 anni, è la vittima del terribile incidente accaduto questa mattina – vedi altro servizio- lungo la strada che da Pannarano conduce a San Martino Valle Caudina.

Era al volante della sua auto, con la quale sembra stesse rientrando. A casa non è però arrivata perchè l'impatto con un furgone, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha scritto per lei la parola fine. Lo scontro non le ha dato scampo, inutile ogni soccorso per la pensionata, madre di due figli che non abitano in paese.

Un dramma, l'ennesimo nella nostra provincia. Immacolata si era sempre dedicata alla famiglia, era conosciuta a Pannarano, dove sono in tanti a chiedersi perchè le sia toccato un destino così atroce. Le indagini ricostruiranno la dinamica, adesso c'è spazio soltanto per il dolore.