Grave incidente in Valle Caudina: muore una 76enne Scontro tra auto e furgone tra Pannarano e San Martino Valle Caudina

Tragico incidente questa mattina lungo la strada che da Pannarano conduce a San Martino Valle Caudina, dove un'auto guidata da una 76enne del posto si è scontrata con un furgone. Un urto violentissimo che non ha dato scampo all'automobilista. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bonea, i carabinieri di Montesarchio e le ambulanze del 118. inutili, purtroppo i soccorsi per la donna.

La donna era alla guida della sua Lancia Musa quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con un furgone Fiat Ducato, con degli operai a bordo, che proveniva in senso opposto.

Immacolata il nome della vittima che ha perso la vita a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Su disposizione del magistrato, al termine dei rilievi, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento.