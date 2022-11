Incendio in un centro per migranti, paura a Solopaca Nessuna persona ferita ma solo danni a parte della struttura

Momenti di paura nella mattinata di oggi per un incendio divampato all'interno di un'abitazione a Solopaca, dove sono ospitati alcuni migranti. Secondo una prima ricostruzione a bruciare è stato un materasso all'interno di una delle stanze del centro di accoglienza. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo stabile. Per fortuna non si registrano feriti ma solo danni alle cose.