Blitz antidroga Mobile e Dda, Enzo Martinelli lascia carcere dopo oltre 4 anni Benevento. Il 42enne è stato condannato in appello a 7 anni e 6 mesi per l'indagine del 2018

Detenuto dall'ottobre del 2018, quando era entrato in carcere dopo essere stato colpito dal divieto di dimora, va ai domiciliari, su decisione del Riesame, Enzo Martinelli, 42 anni, di Benevento, una delle diciannove persone coinvolte nell'indagine antidroga della Dda e della Squadra mobile rimbalzata all'onore delle cronache il 20 luglio di quattro anni fa.

Difeso dall'avvocato Luca Russo, nel dicembre del 2021 Martineli è stato condannato in appello a 7 anni e 6 mesi, contro i 10 stabiliti in primo grado. Una sentenza che attende soltanto il vaglio della Cassazione.

Nel mirino degli inquirenti, come si ricorderà, era finita l'attività di una presunta associazione per delinquere – Nicola Fallarino era stato indicato come promtotore ed organizzatore - che si sarebbe occupata dell'approvvigionamento della droga -cocaina, crack, eroina, marijuana ed hashish- tra Villa Literno, Giugliano, Castelvolturno e Napoli, e della sua vendita nel capoluogo sannita.