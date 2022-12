Addio a Daniele, 32 anni, che aveva affrontato la malattia col sorriso Il dramma a Pannarano. Oggi i funerali, lutto cittadino

Il dolore è fortissimo. Non potrebbe essere diversamente quando se ne va per sempre un giovane di 32 anni. Ne aveva tanti Daniele, di Pannarano, sopraffatto da un problema che non gli ha dato scampo.

"Lo aveva affrontato con il sorriso sulle labbra, con una forza d'animo commovente", ricorda, tra le lacrime, chi lo conosceva. Un esempio. Daniele lavorava nell'azienda di famiglia che si occupa di noleggio di videogiochi, amava seguire la squadra del suo paese impegnata sui campi di calcio.

Anche lui aveva giocato, continuava a farlo con gli amici di sempre che non sanno darsi pace. Perchè, fino ad una decina di giorni, fa Daniele era stato benissimo. Poi, all'improvviso, la situazione è precipitata, sottraendo ai suoi genitori ed alla comunità "un ragazzo perbene e senza grilli per la testa".

Ha combattutto fino all'ultimo, tutti hanno sperato e pregato perchè che la facesse. Non è andata così, purtroppo. Daniele non c'è più, vivrà nel cuore di quanti gli hanno voluto bene.

Oggi pomeriggio alle 14.30 i suoi funerali, in occasione dei quali a Pannarano è stato proclamato il lutto cittadino.