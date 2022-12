Il dramma di Natale: trovato senza vita nella sua abitazione TeleseTerme: stroncato da un malore un 89enne militare in pensione

Viveva da solo, per lui non c'è stato nulla da fare. Aveva 89 anni ed era un militare in pensone, è stato stroncato da un malore che non gli ha dato scampo.

Il dramma si è consumato nella tarda serata di Natale a Telese Terme, al quarto piano di un palazzo. E' qui che l'anziano è stato trovato cadavere dai vigili del fuoco, intervenuti, al pari dei carabinieri, quando i familiari, non essendo riusciti a mettersi in contatto con lui telefonicamente per l'intera giornata, hanno fatto scattare l'allarme.

Su incarico del sostituto procuratore Maria Colucci, il medico legale Umberto De Gennaro ha proceduto al sopralluogo ed all'ispezione, accertando che si trattava di un decesso per cause naturali. Il dramma di Natale.