Addio a Mino Izzo, per tre volte senatore. "Ti voglio bene fratello mio" Airola. La scomparsa dell'avvocato, aveva 79 anni. Messaggio dell'avvocato Enzo Megna. LE REAZIONI

Se ne è andato per sempre a 79 anni, gettando nel dolore i suoi cari e i tantissimi che lo hanno sempre stimato ed apprezzato. Mino Izzo, avvocato, di Airola, è stato per lunghi anni uno dei punti di riferimento della politica sannita. Consigliere comunale agli esordi, è stato assessore provinciale e, dal 1995 al 1998, assessore della Regione Campania ai trasporti e viabilità, porti ed aeroporti, demanio marittimo ed opere marittime nella giunta Rastrelli.

Dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana e un periodo di militanza in alcune formazioni centriste, nel dicembre del 2000 aveva aderito a Forza Italia, il partito per il quale nel 2001 era stato eletto al Senato nel collegio di Benevento, e poi riconfermato a palazzo Madama nelle elezioni del 2006.

Presentatosi alle elezioni del 2008 per le liste del Popolo della Libertà, era stato eletto ancora al Senato per la terza volta in Campania. Dal 2008 vicepresidente del gruppo PdL al Senato, nel 2013 non era stato ricandidato. Nel 2013, contestualmente alla sospensione dell'attività del Popolo della Libertà, aveva aderito a Forza Italia.

Alle elezioni regionali del 2015 in Campania era sceso in campo con Forza Italia, ma non era stato eletto nonostante fosse stato il terzo candidato più votato .

Siu Fb il messaggio carico di commozione dell'avvocato Viuncenzo Megna, cugino dello scomparso. “Una mattina di un giorno qualsiasi o meglio del giorno dell’onomastico del tuo caro nipote Stefano ed hai il cuore pieno di gioia. Poi ti arriva una telefonata: MINO IZZO NON C’È PIÙ e ti senti venir meno. Tutta una vita trascorsa confidandoci ogni nostro segreto; tutta una vita a condividere momenti esaltanti e di sconforto. Caro Mino, fratello mio, sai adesso sei insieme a zio Mimi’, a zia Bice ma ti ha accolto con il suo indimenticabile sorriso il tuo amato, immensamente amato,fratello Sergio. Ti voglio un mondo di bene fratello mio”".

LE REAZIONI

Il senatore Domenico Matera: "Esprimo dolore e sgomento per la scomparsa dell'amico Mino Izzo.

Nelle sue vesti di assessore provinciale, consigliere regionale e di Senatore della Repubblica ha dato lustro al territorio della Valle Caudina e del Sannio interi.

Soprattutto, è stata persona sempre disponibile e sempre vicina al territorio e alle Comunità, mai facendo distinguo in funzione delle appartenenze politiche e partitiche. Alla famiglia un abbraccio commosso e sincero".

Il presidente della Provincia Nino Lombardi: "A nome personale e del Consiglio Provinciale tutto, partecipa il sentito e sincero cordoglio per la scomparsa del sen. Cosimo Izzo. Cosimo Izzo per dieci anni

Assessore ai Lavori pubblici della Provincia, quindi, più tardi, Consigliere Provinciale di Benevento, ha lavorato con impegno ededizione straordinari a tutte le più importanti opere pubbliche che la Rocca dei Rettori ha realizzato a partire dagli anni Ottanta. Con grande passione civile e politica si è sempre battuto a difesa e per lo sviluppo socio-economico del Sannio. Lo ha fatto anche da Assessore regionale della Campania e da Senatore della repubblica, spendendosi in tutte le sedi a favore delle aree interne meridionali, conquistandosi la stima e la considerazione da parte di tutti gli schieramenti politici anche a ragione delle sue preclari qualità umane".

Bepy Izzo Coordinatore Provinciale Italia Viva: “Un ultimo pensiero commosso alla persona dell’On. Mino Izzo, uomo di valori e di straordinaria passione politica e per il suo Sannio. A nome mio personale e del Coordinamento provinciale di Italia Viva le più sentite condoglianze alla famiglia “