Dà in escandescenze al pronto soccorso, cerca di togliere la pistola a vigilante Benevento. Momenti di concitazione al San Pio, protagonista un giovane russo

Ne ha combinate di tutti i colori, fino a quando è stato bloccato. Momenti di forte concitazione, questo pomeriggio, al pronto soccorso dell'ospedale San Pio, che sta vivendo una situazione a dir poco problematica.

Ad aggravare le difficoltà ha contribuito un giovane straniero, a quanto pare di nazionalità russa, che, secondo una prima ricostruzione, ha dato in escandescenze. Resta da capire cosa abbia scatenato il comportamento dell'uomo sotto gli sguardi preoccupati degli operatori sanitari e dei pazienti in attesa.

La guardia giurata in servizio ha provato a calmarlo, ma lui, per tutta risposta, ha cercato di sottrargli la pistola. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante ed i carabinieri. L'uomo è stato infine fermato e condotto in Questura.

Un episodio che richiama ancora l'attenzione, ammesso che ce ne fosse bisogno, sul clima che da tempo si respira nella struttura di emergenza, dinanzi alla quale ogni giorno le ambulanze restano in stand by per ore prima di poter lasciare le persone che hanno trasportato.