Schiaffi e minacce ai nonni per farsi dare i soldi, 25enne condannato a 6 anni Benevento. Assolto il padre, di Morcone. Le accuse: maltrattamenti e tentata estorsione

Lui è stato condannato, il padre assolto. Sei anni: è la pena comminata dal Tribunale ad un 25enne di Morcone, accusato di maltrattamenti e tentata estorsione ai nonni. Addebiti contestati in concorso ad un 50enne, assolto per non aver commesso il fatto.

Per il giovane anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di una delle parti civili – l'altra è deceduta -, assistita dall'avvocato Antonietta Fortunato.

Difesi dall'avvocato Mario Villani, i due erano stati chiamati in causa da una indagine dei carabinieri che aveva messo nel mirino i comportamenti dei quali avrebbero fatto le spese due anziani, invalidi, fino al 2018. Secondo gli inquirenti, il 25enne avrebbe percosso i malcapitati, colpendoli con schiaffi e minacciandoli per costringerli a dargli somme di denaro. In un'occasione avrebbe appiccato un incendio nella loro abitazione, usando un accendino, per farsi dare i soldi.

Oggi la discussione, con il Pm che aveva chiesto 6 anni per il 25enne e 5 anni e 6 mesi per il 50enne; poi la sentenza.